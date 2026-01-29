4000 morosos de impuestos de la DIAN en Quindío podrían beneficiarse de la emergencia económica

Armenia

Según la DIAN en el Quindío hay 8000 obligaciones pendientes de pago, que pueden corresponder entre unos 4000 y 5000 contribuyentes que están en mora y que pueden beneficiarse con el decreto de emergencia económica del gobierno nacional para ponerse al día con las obligaciones fiscales.

Jorge Luis Almanza Lyons, director seccional de la DIAN en Armenia explicó “queremos invitar a todos los contribuyentes que estén inmersos en estas situaciones y que puedan poner al día sus obligaciones fiscales, que con el pago del 15% del valor de las sanciones y calculando una tasa de interés del 4.5% efectivo anual pagando el 100% del impuesto digamos que honrarían esas obligaciones fiscales pendientes conforme el artículo 20 del decreto 1474”

Agregó que “digamos esos alivios tributarios respecto de los que le acabo de comentar que están en el artículo 20 tienen una vigencia a hasta el 31 de marzo de 2026”

Invitación de la DIAN

El director puntualizó “lo ideal es que se acerquen, estamos ubicados aquí en la en la carrera 14 con calle 21 esquina, en el primer piso se encuentra a servicio al ciudadano y hay disposición para atenderlos de manera inmediata desde 7:45 de la mañana a 3:45 de la tarde por el momento.

Eventualmente evaluaremos dependiendo de la afluencia de público si ampliamos la jornada de atención, por ahora están esos horarios, pero de igual manera en las áreas de fiscalización y cobro están los funcionarios atentos y prestos a orientarlos y a explicarles de mejor manera estos beneficios que están en el artículo 20 y siguientes del decreto 1474.

Hay muchas prerrogativas, este decreto 1474 trajo muchos alivios tributarios y la invitación es a que se acerquen a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia para que puedan recibir información mucho más detallada, hagan el análisis correspondiente de los beneficios y claro procedan a declarar y a pagar todas estas obligaciones para ponerse al día.

Buena cultura de pago de impuestos en Quindío

El director de la DIAN Armenia: El Quindío se ha caracterizado y lo pude vivenciar en el semestre anterior por tener una cultura tributaria que está ligada al cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales, que no es otra cosa que en la presentación de las declaraciones y el pago de las mismas.