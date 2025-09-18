Reactivan la zona aduanera del aeropuerto El Edén de Armenia para fortalecer el comercio exterior

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Recordemos que en el mes de julio se generó una alerta por la dificultad en un trámite para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN y ahora la entidad junto con la gobernación departamental anunciaron que fue superada la contingencia.

El subdirector de registro y control aduanero de la DIAN, Omar Alberto Molina explicó que la buena noticia está relacionada con la apertura nuevamente de la terminal aérea en cuanto a la zona primaria aduanera donde ha sido clave el trabajo articulado entre las entidades públicas y privadas del departamento.

Reconoció que tenían algunas limitaciones técnicas y dijo que era fundamental para la DIAN que el aeropuerto cumpliera con todas las condiciones de operación aduanera y comercio exterior.

Autoridades de turismo del Quindío

En ese mismo sentido se pronunció la secretaria de turismo del departamento, Juana Gómez quien fue clara en que el aeropuerto internacional El Edén de Armenia mantiene su categoría Internacional y ahora estará habilitado por la DIAN para los diferentes procesos de comercio exterior como el traslado de pasajeros y el transporte de mercancía.

Manifestó que toda la apertura es el fruto de un arduo trabajo que se viene desarrollando hace seis meses por eso agradeció a la DIAN por todo el apoyo en el proceso.

Enfatizó que este tipo de noticias permiten que la terminal aérea sea competitiva y es fundamental para el destino.

También dio a conocer que llevan a cabo mesas de trabajo con aerolíneas, pero dijo que uno de los requisitos está relacionado con las zonas primarias aduaneras por eso es importante para el territorio su habilitación.

Destacó que el aeropuerto actualmente está operando con normalidad sin contratiempos.