¿Es moroso de la DIAN en el Quindío? En Armenia habrá feria de servicios para ponerse al día

Armenia

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN llevará a cabo una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro este miércoles 26 de noviembre, dirigida a 43.000 contribuyentes con obligaciones pendientes por un valor cercano a los $6,7Billones en todo el país.

Durante esta jornada, la DIAN ofrecerá soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros. La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario

En Armenia, la Feria de Servicios se realizará en Carrera 20 calle 31 esquina, sede de la DIAN en Armenia ubicada en la plaza de Bolívar de la capital del Quindío en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con director seccional de la DIAN Armenia, Jorge Luis Almanza Lyons que entregó detalles de la jornada para 3000 morosos que hay en el departamento “es una invitación que queremos hacer a la feria de servicios con énfasis en cobro el miércoles 26 de noviembre dirigida 43000 contribuyentes a nivel nacional que tienen obligaciones pendientes por un valor aproximado a los 6.7 billones de pesos.

El objetivo es ofrecer soluciones efectivas para que los ciudadanos morosos normalicen su situación tributaria, prevenir sanciones, procesos administrativos, se dará prioridad obviamente a quienes tengan obligaciones por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo entre otros

Cita previa, pero también atención en la sede DIAN en Armenia

El director explicó: para garantizar una atención ágil y sin filas, la DIAN había citado previamente a los contribuyentes por correo electrónico, sin embargo, la feria también estará abierta a quienes deseen asistir voluntariamente asegurando pues un análisis detallado de cada caso y la orientación especializada para cada contribuyente.

En Armenia la feria se realizará en la sede principal de la carrera 14, número 20 A 22, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los asistentes podrán acceder a servicios como información sobre cobranzas, orientación para facilidades de pago, corrección de inconsistencias y solicitudes de devolución y o compensación, inscripciones o actualización del RUT, orientación tributaria, aduanera y cambiaria en general.

Citación

Se hizo una citación más o menos para la atención de 45 a 50 contribuyentes en la seccional Armenia cada 20 minutos, cada media hora y pues tenemos una capacidad operativa para afrontar este reto y que sea todo un éxito.

¿Cuántas personas están en mora en Quindío?

Director DIAN: De los 43000 un porcentaje importante alrededor de 3000 contribuyentes podrían estar siendo morosos de la seccional Armenia, entonces digamos que no es tanto la cantidad de contribuyentes, sino que muchos de ellos tienen muchas obligaciones, un contribuyente puede tener varias obligaciones.

Hay sanciones para los morosos que no se pongan al día

Es bastante delicado a veces tener obligaciones en mora con la DIAN, sobre todo con esas que le vamos a dar mayor prioridad como la de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, porque eventualmente pueden derivarse en situaciones que enmarcan en el ámbito de lo penal, porque sabemos que hay un delito que es omisión de agente retenedor y o recaudador y estar en mora por esta acción podría eventualmente consolidar la posible conducta punible.

La idea es realmente no llegar hasta esas instancias, sino que las personas de manera voluntaria y los que fueron citados previamente se acerquen y puedan solucionar de buena manera todas estas obligaciones pendientes.