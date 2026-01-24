Cayó en el norte del Cauca alias ‘Pirulo’, cabecilla de las disidencias de las Farc

Popayán, Cauca

En un operativo adelantado en el norte del departamento, fue capturado Cristian Ipia Ipia, alias ‘Pirulo’, señalado como tercer cabecilla de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La operación militar se registró en la vereda El Palo, zona rural entre los municipios de Caloto y Corinto, donde tropas del Ejército Nacional adelantaban acciones tácticas de bloqueo, logrando la captura de alias ‘Pirulo’ junto a otros dos presuntos integrantes del grupo armado, sin que se reportaran afectaciones a la población civil.

De acuerdo con inteligencia militar, alias ‘Pirulo’ contaba con una trayectoria criminal de nueve años dentro de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, donde ejercía como tercer cabecilla, con un amplio accionar delictivo en municipios como Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Toribío, en el norte del Cauca, coordinando acciones terroristas, extorsiones, narcotráfico y desplazamientos forzados.

El brigadier general Alirio Aponte, comandante de la Vigésima Novena Brigada, aseguró que “alias ‘Pirulo’ habría ordenado el atentado con carro bomba registrado en el municipio de Corinto en 2021, hecho que dejó 43 civiles heridos”.

El alto oficial agregó que “el capturado también habría ordenado el uso de drones cargados con explosivos y la realización de vigilancias ilegales a la Fuerza Pública, hechos que generaron pánico e intimidación entre comunidades del norte del departamento”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que este resultado hace parte del trabajo sostenido de la Fuerza Pública en corredores estratégicos del norte del Cauca.

“Cada arma incautada y cada captura representan un avance en la protección de la vida y en el debilitamiento de los grupos armados ilegales”, puntualizó.

Durante el procedimiento fueron incautados dos fusiles AK-47, una pistola, proveedores para armamento de corto y largo alcance y un equipo de comunicaciones, elementos que quedaron a disposición de la autoridad competente junto con los capturados.

El Ejército Nacional indicó que con esta captura se afecta de manera contundente la estructura de mando y control del GAO-r Dagoberto Ramos Ortiz, debilitando su capacidad operativa en el suroccidente del país.