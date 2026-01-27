Comisión humanitaria busca la libertad de contratista secuestrada en Suárez, Cauca

Suárez - Cauca

Una comisión humanitaria encabezada por organizaciones campesinas e indígenas realizan acciones de búsqueda de Adriana Agredo, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, secuestrada hace más de 48 horas.

La víctima quien se desempeña como reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil fue plagiada, según versiones preliminares, en la noche del 23 de enero en la localidad. Desde entonces no se sabe nada de su paradero y no se conocen los móviles del secuestro.

Desde diferentes organizaciones hicieron un llamado por un gesto de paz y solidaridad que permita que Adriana sea devuelta al seno de su hogar, en el menor tiempo posible, sana y salva.

En la localidad se realizó una movilización desde el centro del municipio de Suárez y el corregimiento de La Betulia con acompañamiento comunitario y organismos de socorro exigiendo libertad.

La administración municipal y familiares de la contratista rechazaron el secuestro y solicitaron a quien la tenga en su poder respetar su vida y su liberación inmediata.

En el municipio de Suárez hay amplia presencia delictiva de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.