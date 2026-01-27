Popayán

Comisión humanitaria busca la libertad de contratista secuestrada en Suárez, Cauca

Desde el 23 de enero no se conoce el paradero de Andrea Andrade. Exigen respeto por su vida.

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

Suárez - Cauca

Una comisión humanitaria encabezada por organizaciones campesinas e indígenas realizan acciones de búsqueda de Adriana Agredo, contratista de la Alcaldía de Suárez, Cauca, secuestrada hace más de 48 horas.

La víctima quien se desempeña como reguladora de tránsito e integrante de la Defensa Civil fue plagiada, según versiones preliminares, en la noche del 23 de enero en la localidad. Desde entonces no se sabe nada de su paradero y no se conocen los móviles del secuestro.

Desde diferentes organizaciones hicieron un llamado por un gesto de paz y solidaridad que permita que Adriana sea devuelta al seno de su hogar, en el menor tiempo posible, sana y salva.

En la localidad se realizó una movilización desde el centro del municipio de Suárez y el corregimiento de La Betulia con acompañamiento comunitario y organismos de socorro exigiendo libertad.

La administración municipal y familiares de la contratista rechazaron el secuestro y solicitaron a quien la tenga en su poder respetar su vida y su liberación inmediata.

En el municipio de Suárez hay amplia presencia delictiva de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

