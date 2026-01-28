Tres días de arresto y multa para el personero de Tunja por desacatar fallo de tutela

Además del arresto, deberá pagar una multa de 434 UVB y el caso fue remitido a la Procuraduría para que investigue una posible falta disciplinaria.

Tunja

Un juez de la República sancionó al personero municipal de Tunja, Nelson Andrés Villabona Rueda, por desacatar un fallo de tutela que lo obligaba a entregar copias de varios procesos disciplinarios solicitados por una ciudadana.

La decisión fue tomada por el Juzgado Segundo Transitorio de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Tunja, que concluyó que el funcionario incumplió de manera injustificada la orden judicial emitida el 2 de diciembre de 2025, dentro de una tutela presentada por Luz Mila Acevedo, a través de su abogado Humberto José Perna Vanegas.

De acuerdo con el fallo, la Personería de Tunja tenía un plazo de 48 horas para expedir y entregar las copias digitales completas de cinco procesos disciplinarios. Sin embargo, pese a los requerimientos del juzgado, la orden no fue cumplida.

Durante el trámite, la Personería argumentó que los expedientes habían sido asumidos por la Procuraduría Provincial de Tunja y que ya no estaban bajo su custodia. No obstante, el juez determinó que esa explicación no fue suficiente y que el personero no hizo las gestiones necesarias para garantizar el derecho fundamental de petición de la accionante.

Por estos hechos, el despacho judicial sancionó a Villabona Rueda con tres días de arresto, que deberá cumplir en el comando de Policía de Tunja, y le impuso una multa de 434 Unidades de Valor Básico, equivalente a varios millones de pesos.

Además, el juez ordenó enviar copias del proceso a la Procuraduría General de la Nación para que investigue una posible falta disciplinaria del funcionario.

El juzgado también advirtió que el arresto y la multa no lo eximen de cumplir el fallo, por lo que deberá adelantar de inmediato las gestiones ante la Procuraduría para conseguir los documentos y entregarlos a la accionante.