Spotify pagó $11.000 millones de dólares en derechos de autor a la industria musical en 2025

Este miércoles, Spotify reveló a través de una publicación subida en el blog de la plataforma sueca y firmada por Charlie Hellman, su jefe musical, que pagó $11.000 millones de dólares en derechos de autor a la industria musical en el 2025.

Consolidando así una cifra de $70.000 millones de dólares pagos desde sus inicios, representando un crecimiento interanual de más del 10%, frente al 4% en otras fuentes de ingresos de la industria.

Además, la publicación afirma que hay más artistas que generan más de USD $100.000 dólares al año solo con Spotify.

Finalemente, aseguran que Spotify representa aproximadamente el 30% de los ingresos por música grabada, consolidándose como el principal impulsor del crecimiento de ingresos de la industria musical en 2025.