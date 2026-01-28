Entretenimiento

Spotify pagó $11.000 millones de dólares en derechos de autor a la industria musical en 2025

De esta forma, la plataforma superó los $70.000 millones de dólares en pagos desde su fundación en 2006.

POLAND - 2025/09/21: In this photo illustration, the Spotify company logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

POLAND - 2025/09/21: In this photo illustration, the Spotify company logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Piotr Swat/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Este miércoles, Spotify reveló a través de una publicación subida en el blog de la plataforma sueca y firmada por Charlie Hellman, su jefe musical, que pagó $11.000 millones de dólares en derechos de autor a la industria musical en el 2025.

Lea también: Pedro Pascal, Katy Perry y más celebridades se pronuncian contra la violencia del ICE en Minneapolis

Consolidando así una cifra de $70.000 millones de dólares pagos desde sus inicios, representando un crecimiento interanual de más del 10%, frente al 4% en otras fuentes de ingresos de la industria.

Además, la publicación afirma que hay más artistas que generan más de USD $100.000 dólares al año solo con Spotify.

Le puede interesar: J Balvin y Travis Barker versionan “Jump” de Van Halen para campaña del Mundial de la FIFA 2026

Finalemente, aseguran que Spotify representa aproximadamente el 30% de los ingresos por música grabada, consolidándose como el principal impulsor del crecimiento de ingresos de la industria musical en 2025.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad