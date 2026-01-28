Pedro Pascal, Katy Perry y más celebridades se pronuncian contra la violencia del ICE en Minneapolis

Después de los mortales tiroteos que le quitaron la vida a Renee Good y Alex Pretti por parte del ICE en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos, varias celebridades de Hollywood han alzado su voz a través de diversas plataformas para condenar estas acciones.

La cantautora Billie Eilish ha usado sus redes sociales para compartir varias publicaciones, entre ellas una imagen en la que se refería al ICE como un “grupo terrorista financiado y apoyado por el Gobierno federal” que ha estado “separando familias, aterrorizando a los ciudadanos y ahora asesinando a personas inocentes”.

Olivia Rodrigo, por su parte, publicó en su cuenta oficial de Instagram “Las acciones de ICE son injustificables, pero no estamos indefensos. Nuestras acciones importan. Estoy con Minnesota”.

El actor chileno Pedro Pascal ha difundido varias infografías en Instagram, incluida una con los nombres de las nueve personas que ICE ha asesinado en este 2026.

Hace un par de días, Katy Perry publicó en Instagram una serie de fotos en las que detallaba cómo sus fanáticos pueden actuar contra las brutales tácticas del ICE.

La actriz Natalie Portman se pronunció en el Festival de Cine de Sundance, declarando que “es realmente imposible no hablar de lo que está sucediendo ahora mismo, de la brutalidad del ICE y de cómo tiene que acabar de inmediato”.

Finalmente, la comediante, actriz y presentadora, Whoopi Goldberg, conocida por su papel en ‘Ghost, la sombra del amor’, condenó a ICE en el programa de televisión The View. “Asesinaron a un hombre. Está de pie, tiene su teléfono y una botella de agua ,y le dispararon diez veces”.

“No se puede permanecer impasible ante esto... No se puede justificar ninguno y todos lo vemos y vemos lo que son. Todos tienen las manos manchadas de sangre”, agregó.