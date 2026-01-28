Murió la mujer que había sido baleado al interior de su vivienda en el corregimiento La Playa

En la mañana de este martes, 27 de enero, murió Gladys María Reyes Mendoza, de 50 años, quien había sido baleada al interior de su vivienda en el corregimiento La Playa. El hecho se registró en la noche del domingo.

A pesar de que la mujer fue auxiliada y llevada hasta un centro asistencial, luego remitida al Nuevo Hospital General de Barranquilla, en las ultimas horas perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Según testigos, la mujer estaba al interior de su vivienda hablando con una de sus hijas de 14 años, cuando un sicario ingresó y disparó indiscriminadamente. El sicario huyó del lugar a bordo de una moto junto a otra persona.

Autoridades investigan este crimen

Mientras tanto, la Policía indicó que adelanta la investigación de este caso y se encuentra recolectando la información para identificar a los responsables.