Extrabajadores de Recaudos SIT denuncian millonaria deuda tras liquidación de la empresa

Más de 60 extrabajadores de Recaudos SIT, compañía que durante más de 13 años operó como sistema de recaudo de Transmetro, denunciaron que aún no han recibido el pago de sus liquidaciones, pese a que la empresa fue liquidada en 2023 por decisión de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con Tomás Rodelo González, exfuncionario de la empresa, la deuda total con los extrabajadores asciende a 1.200 millones de pesos. Explicó que existe una póliza de seguros por 500 millones de pesos, la cual cubriría aproximadamente el 35 % del monto adeudado, pero su liberación depende de la autorización de la gerente de Transmetro, Liliana Rosales.

Rodelo aseguró que, hasta el momento, dicha autorización no ha sido firmada, lo que ha impedido que los recursos sean utilizados para saldar parte de las obligaciones laborales.

“En mi caso trabajé 11 años en la empresa y desde que fue liquidada no he recibido un solo peso de mi liquidación. Somos más de 70 personas en la misma situación”, manifestó.

Un inmueble sería rematado para cubrir parte de las liquidaciones

El extrabajador agregó que la demora ha generado serias afectaciones económicas para quienes dependían de ese ingreso.

“Como padre de familia y cabeza de hogar, doy esta entrevista con el corazón chiquito, porque sentimos que nos han dado la espalda y se niegan rotundamente a permitir el pago de lo que nos corresponde”, expresó en conversación con Caracol Radio.

Otro de los aspectos que preocupa a los afectados es un inmueble propiedad de Recaudos SIT, valorado inicialmente en 1.800 millones de pesos, que sería rematado para cubrir parte de las liquidaciones. Sin embargo, según Rodelo, el bien ha sufrido deterioro y saqueos con el paso del tiempo, lo que habría reducido considerablemente su valor comercial.

Actualmente, el inmueble se encuentra en proceso de venta, pero la adjudicación aún no se ha concretado. Aunque los extrabajadores no han iniciado acciones judiciales, advirtieron que no descartan acudir a instancias legales si no se libera la póliza ni se avanza en la venta del predio para garantizar el pago de sus derechos laborales.