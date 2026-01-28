Riña múltiple en Tunja por parqueo de un vehículo

Los detenidos por miembros de la Policía Metropolitana de Tunja fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tunja

El Mayor Jorge Eduardo Peña Caro, jefe de Planeación de la Policía Metropolitana entregó detalles de una situación que se presentó en el sur de Tunja donde el parqueo de un vehículo generó una riña múltiple.

“La Policía Nacional en la vereda Runta fue alertada sobre una riña múltiple entre varias familias originadas por un hecho de intolerancia relacionado con el parquero de un vehículo, lo que inició como una discusión verbal, escaló a agresiones físicas. De manera inmediata se activan nuestras patrullas de vigilancia llegando al lugar y evidenciando la riña, procediendo a restablecer la convivencia y capturar a 6 personas por el delito de lesiones personales”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía y los lesionados a centros médicos, según el uniformado.

“Fueron trasladados y judicializados, quedando a disposición de la Fiscalía General para que respondan por estos hechos. Asimismo, las personas lesionadas recibieron atención médica y fueron remitidos a centros asistenciales en la ciudad de Tunja”.

La Policía Metropolitana de Tunja invita a la comunidad a resolver los conflictos a través del diálogo y hacer uso del mecanismo de resolución pacífica con el fin de evitar hechos que afecten la convivencia y seguridad ciudadana.