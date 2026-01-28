Restrepo fue claro sobre su futuro en Medellín: “Si pensara en renunciar, ya lo habría hecho”

Independiente Medellín volvió a dejar escapar una victoria en la Liga tras empatar 2-2 ante el Deportes Tolima por la tercera fecha del campeonato, en un partido marcado por la imposibilidad del DIM de imponerse pese a jugar gran parte del encuentro con dos hombres de más.

Reviva acá el empate entre Medellín y Tolima por la fecha 3 de la Liga

Tras el compromiso, el director técnico Alejandro Restrepo compareció en rueda de prensa junto al defensor Kevin Mantilla, donde el entrenador fue claro al asumir responsabilidades y reconocer errores colectivos e individuales que terminaron costándole el triunfo al equipo.

“Después de conseguir la ventaja, muy rápido se nos va. Son distracciones puntuales que no nos pueden pasar, sobre todo en un momento donde necesitamos victorias” , señaló Restrepo, quien además explicó que el Medellín falló en la toma de decisiones en el último tercio del campo y careció de eficacia para aprovechar la superioridad numérica.

Tabla de posiciones Liga Colombiana 2026: así queda con el empate entre Medellín y Tolima

Por su parte, Kevin Mantilla admitió el sinsabor que deja el resultado y aseguró que el plantel es consciente del momento que atraviesa el club. El defensor afirmó que, aunque el equipo está haciendo esfuerzos, el fútbol se mide por resultados y hoy al Medellín le está costando sostenerlos.

Mantilla también explicó que enfrentar a un rival con dos jugadores menos no siempre simplifica el partido, ya que Tolima se replegó, cerró espacios y obligó al DIM a buscar soluciones que no siempre fueron bien ejecutadas, especialmente en acciones finales y pelota quieta.

Lea también: Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano, tras su breve paso por la Liga Boliviana

Finalmente, Restrepo descartó cualquier posibilidad de renuncia y reiteró que cuenta con el respaldo de la dirigencia, mientras el equipo ya piensa en el próximo compromiso en Bogotá frente a Millonarios, consciente de que necesita empezar a sumar de a tres para no comprometer su lugar en la tabla.

“Si pensara eso ya lo hubiese hecho antes, porque hubo mucho dolor en la final y el arranque de este semestre ya ves cómo ha sido. A mí me fortalece el trabajo, me fortalece la relación que tengo con el grupo y de parte de los directivos siempre ha habido planificación y conversación, así que ese tema no se ha tocado.”