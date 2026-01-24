Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano, tras su breve paso por la Liga Boliviana

Liga Colombiana

Y un día, Daniel Cataño regresó al fútbol colombiano. El experimentado mediocampista le puso fin a su breve etapa por el torneo boliviano y decidió volver al país para enfundarse una de las camisetas que lo vio brillar.

Es preciso recordar que el antioqueño alcanzó a disputar 31 encuentros con el Bolívar de La Paz, periodo en el que marcó 7 goles y repartió 10 asistencias. Asimismo, fue subcampeón de Liga y Copa.

Daniel Cataño regresa al Independiente Medellín

A través de un comunicado divulgado en su página web, el Independiente Medellín anunció la contratación de Daniel Cataño, quien regresa a la institución tras ocho años.

“El Deportivo Independiente Medellín informa a los medios de comunicación, a la hinchada poderosa y a la opinión pública la incorporación de Daniel Cataño como nuevo integrante de la plantilla profesional para la presente temporada”, sentenció.

Y complementa al respecto: "La llegada de Daniel Cataño fortalece el proyecto deportivo del club y responde a los objetivos trazados para la presente campaña, al incorporar un futbolista de experiencia, recorrido y liderazgo. El Deportivo Independiente Medellín le da la bienvenida a Daniel Cataño y le desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores".

Cataño llega al DIM con 34 años de edad y bastante experiencia a cuestas. Entre sus logros destacan los títulos de Liga y Superliga con Deportes Tolima y Millonarios, así como el breve paso por la Selección Colombia en duelos amistosos.

Es preciso recordar que su primer paso por el Poderoso se dio entre 2017 y 2018, cuando disputó 34 encuentros, marcó en 2 oportunidades y dio una asistencia. Ahora regresa con la ‘10′ en la espalda y la esperanza de liderar una destacada participación en Copa Libertadores.

“Muy feliz y contento de estar nuevamente en casa. Vengo con muchos sueños y expectativas... Espero retribuir todo de la mejor manera, estoy muy contento y muy feliz. Vamos a romperla”, fueron las primeras palabras del antioqueño.

