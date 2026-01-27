Precio del dólar en Colombia HOY 27 de enero: hay un nuevo aumento en la cotización, según Banrep

Muchas monedas emergentes han aprovechado la incertidumbre en el mercado global para fortalecer su precio con respecto al dólar en la tasa representativa del mercado. Entre ellas, se encuentra el peso colombiano, cuyo valor se ha disminuido no solamente por esta circunstancia, sino también por las medidas internas que ha tomado el gobierno.

Y es que el dólar ha ido perdiendo su valor de forma gradual, especialmente ante la expectativa por la futura política de la Reserva Federal. Esto ha llevado a que el oro se convierta en una buena protección para muchos inversionistas que buscan adquirir mayor poder adquisitivo en medio de la depreciación que se presenta en la divisa norteamericana.

Por su parte, el peso colombiano fue una de las divisas que mejor supo aprovechar esta situación para fortalecer su precio en la tasa de cambio a partir de una continua inyección de dólares en territorio nacional por factores como la deuda externa adquirida por el gobierno de Gustavo Petro o el aumento en las remesas durante el 2025.

Al iniciar este año, el precio del dólar en Colombia estaba por encima de los 4.300 pesos. Sin embargo, para el 31 de diciembre la cotización había llegado a los 3.757 pesos, tal como lo señala el Banco de la República en sus informes diarios. Esto llevó a que la divisa norteamericana alcanzara una baja que no se veía desde hace más de 4 años.

Según indica la agencia Bloomberg, el peso colombiano se consolidó como una de las monedas que más se fortaleció frente al dólar en Latinoamérica al inicio del 2026, al igual que su equivalentes de Chile y de México, el guaraní de Paraguay y el real de Brasil.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 26 de enero de 2026

En su informe diario, el Banco de la República señala que el dólar en Colombia se cotiza en 3.676 pesos para este martes 27 de enero de 2026. Esta cifra representa un nuevo aumento por segundo día consecutivo en la tasa representativa del mercado, ya que el día anterior se ubicó en 3.637 pesos.

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en varias de las principales ciudades de Colombia para quienes estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este martes 27 de enero:

Bogotá: 3.610 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.610 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Medellín: 3.570 pesos por compra y 3.710 pesos por venta.

3.570 pesos por compra y 3.710 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.660 pesos por compra y 3.710 pesos por venta.

3.660 pesos por compra y 3.710 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Cabe recordar que el 2026 estará marcado por las elecciones presidenciales que se celebrarán entre mayo y junio en Colombia. Por lo general, esto supone un aumento en el precio del dólar ante la expectativa por la llegada de un nuevo presidente, quien tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto.