La Casita Roja lanza cuenta de ahorros en dólares reales
La cuenta se abre en 5 minutos sin costos ni papeleo vía app de Davivienda Colombia
La Casita Roja, plataforma aliada de Davivienda, anunció el lanzamiento de su cuenta de ahorros en dólares, administrada por Davivienda (Panamá) y disponible exclusivamente para colombianos a través de la app Davivienda Colombia.
Esta innovación financiera rompe barreras al permitir la apertura en menos de 5 minutos, sin monto mínimo de apertura, sin cuota de manejo, sin trámites en papel y con una experiencia 100% digital, intuitiva y amigable.
A diferencia de opciones fintech que usan stablecoins respaldadas en criptomonedas, esta cuenta garantiza dólares custodiados por una entidad regulada y supervisada en Panamá, con calificación de riesgo estable. Los usuarios colombianos ahora pueden ahorrar con total tranquilidad, con un límite de hasta USD 5.000 por cuenta y transacciones mensuales de hasta USD 5.000.
Entre los beneficios destacan las transferencias gratuitas entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá, así como la opción de solicitar una tarjeta débito física o virtual por un cobro anual de USD 25 más 7% ITBMS, ideal para compras en línea y físicas.
El éxito del producto es evidente: en solo un año, Davivienda Panamá ha captado más de USD 3,6 millones y proyecta alcanzar los USD 4,4 millones en breve. “Esta solución democratiza el ahorro en dólares para los colombianos, con seguridad y simplicidad”, destacaron fuentes de La Casita Roja.