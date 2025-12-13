La Casita Roja lanza cuenta de ahorros en dólares reales

La Casita Roja, plataforma aliada de Davivienda, anunció el lanzamiento de su cuenta de ahorros en dólares, administrada por Davivienda (Panamá) y disponible exclusivamente para colombianos a través de la app Davivienda Colombia.

Esta innovación financiera rompe barreras al permitir la apertura en menos de 5 minutos, sin monto mínimo de apertura, sin cuota de manejo, sin trámites en papel y con una experiencia 100% digital, intuitiva y amigable.

A diferencia de opciones fintech que usan stablecoins respaldadas en criptomonedas, esta cuenta garantiza dólares custodiados por una entidad regulada y supervisada en Panamá, con calificación de riesgo estable. Los usuarios colombianos ahora pueden ahorrar con total tranquilidad, con un límite de hasta USD 5.000 por cuenta y transacciones mensuales de hasta USD 5.000.

Entre los beneficios destacan las transferencias gratuitas entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá, así como la opción de solicitar una tarjeta débito física o virtual por un cobro anual de USD 25 más 7% ITBMS, ideal para compras en línea y físicas.

El éxito del producto es evidente: en solo un año, Davivienda Panamá ha captado más de USD 3,6 millones y proyecta alcanzar los USD 4,4 millones en breve. “Esta solución democratiza el ahorro en dólares para los colombianos, con seguridad y simplicidad”, destacaron fuentes de La Casita Roja.