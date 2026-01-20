Stablecoins y trabajo remoto: Colombia lidera la adopción de pagos digitales en Latinoamérica
El trabajo remoto sigue creciendo en América Latina y, con él, nuevas formas de recibir pagos desde el exterior. En este escenario, las stablecoins comienzan a posicionarse como una alternativa práctica para freelancers, nómadas digitales y profesionales que trabajan para empresas internacionales.
Según datos de la plataforma Deel, que analizó más de 300.000 contratos a nivel global, Colombia es hoy el tercer país de América Latina con más contrataciones remotas, solo por detrás de Argentina y Brasil. Este liderazgo regional ha impulsado la búsqueda de soluciones financieras más ágiles para recibir ingresos en dólares y otras monedas.
Un informe de Artemis revela que el volumen total de transacciones con stablecoins creció un 72% en 2025, alcanzando los US$33 billones. Para muchos trabajadores remotos, estos “dólares digitales” permiten cobrar sin depender de un banco local y reducen la exposición a la inflación y a la volatilidad cambiaria.
En este contexto, fintechs como Utoppia han desarrollado plataformas que permiten a profesionales de más de 19 países recibir pagos en dólares y en stablecoins como USDC y USDT, hacer transferencias entre usuarios sin costo y usar tarjetas Visa internacionales para gastos en cualquier parte del mundo.
“No estamos construyendo otra fintech más; estamos creando una plataforma financiera global para la generación del trabajo y la vida remota”, afirma Stefano Angeli, CEO y fundador de Utoppia.
Además, la compañía está probando integraciones con asistentes de inteligencia artificial que permitirán a los usuarios consultar saldos, programar pagos y automatizar movimientos financieros usando lenguaje natural, sin necesidad de navegar por interfaces complejas.
Actualmente, Utoppia inició su fase de acceso anticipado en Colombia, Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, con planes de expansión a Europa, Asia y Oceanía. En los próximos meses, la plataforma proyecta habilitar pagos en monedas locales, inversión en acciones y ETF, adelantos de salario y soluciones de crédito.
El crecimiento del trabajo remoto y el avance de las stablecoins reflejan una tendencia clara: el futuro del empleo es global, y las finanzas digitales están comenzando a adaptarse a esa nueva realidad.