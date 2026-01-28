🔴EN VIVO | TODOS los partidos de la Champions League HOY: resultados y tabla de posiciones

¡Jornada imperdible en la<b> Champions League</b>! Este miércoles 28 de enero se llevarán a cabo 18 partidos en simultáneo, correspondientes a la octava y última fecha de la primera fase.Por lo pronto,<a href="https://caracol.com.co/2026/01/28/a-que-horas-juega-luis-diaz-en-liga-de-campeones-agendese-con-el-partido-psv-vs-bayern-munich/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/28/a-que-horas-juega-luis-diaz-en-liga-de-campeones-agendese-con-el-partido-psv-vs-bayern-munich/"> <b>Arsenal y el Bayern Múnich de Luis Díaz</b></a><b> </b>se encuentran clasificados a los octavos de final del certamen, mientras que otros equipos como el <a href="https://caracol.com.co/2026/01/20/tabla-de-goleadores-en-champions-asi-queda-tras-dobletes-de-luis-suarez-y-kylian-mbappe/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/20/tabla-de-goleadores-en-champions-asi-queda-tras-dobletes-de-luis-suarez-y-kylian-mbappe/"><b>Sporting de Luis Suárez</b></a><b>, el Barcelona y la Juventus de Juan Cabal </b>definirán si avanzan a la ronda de 16 mejores o deben pasar previamente por los play-offs.Así las cosas, se viene un día cargado del mejor fútbol del mundo y los pormenores podrá encontrarlos en el <b>minuto a minuto de la Champions League</b>.<a href="https://caracol.com.co/2026/01/20/posiciones-champions-league-asi-queda-hoy-sporting-tras-el-triunfo-ante-psg-con-doblete-de-suarez/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2026/01/20/posiciones-champions-league-asi-queda-hoy-sporting-tras-el-triunfo-ante-psg-con-doblete-de-suarez/"><b>REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE</b></a>