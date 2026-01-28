Tabla de posiciones de la Champions League: Clasificados a octavos, al repechaje y eliminados

Trofe de la Liga de Campeones, cuyo vigente campeón es el PSG. (Photo by John Walton/PA Images via Getty Images) / John Walton - PA Images

Este miércoles quedaron definidos los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones, así como los 16 clubes que disputarán los playoffs del torneo y los ocho que quedaron eliminados y sin ninguna posibilidad, luego de disputarse la última fecha de la fase regular del certamen con grandes emociones.

Equipos clasificados a octavos de final

El Real Madrid, con su derrota 4-2 ante el Benfica, salió de los ocho primeros y por segundo año consecutivo disputará los playoffs. Además del Madrid, el vigente campeón, PSG, es la otra gran sorpresa fuera de los ocho primeros. Los clasificados directamente a octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.

Equipos clasificados a playoffs

Sin duda alguna que la clasificación del Benfica a los playoffs de la Champions League fue la definición más emocionante de todas, puesto que se dio con un gol de cabeza del arquero ucraniano Anatoli Trubin, con un tanto a los 90+8 minutos.

Los clasificados a los playoffs son: Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmung, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Equipos eliminados

Entretanto, en los ocho equipos que se quedaron sin nada hay granes sorpresas, destacando lo del Marsella, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Ajax y Villarreal.

Los ocho eliminados son: Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.

Resultados de la última fecha

Athletic Bilbao 2-3 Sporting

Liverpool 6-0 Qarabag

Barcelona 4-1 Copenhague

Mónaco 0-0 Juventus

Ajax 1-2 Olympiacos

PSG 1-1 Newcastle

Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán

Napoli 2-3 Chelsea

Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

Atlético Madrid 1-2 Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal

Arsenal 3-2 Kairat

Pafos 4-1 Slavia Praga

Manchester City 2-0 Galatasaray

Club Brujas 3-0 Marsella

Benfica 4-2 Real Madrid

Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta

PSV 1-2 Bayern Múnich

Tabla de posiciones de la Liga de Campeones 2025/2026