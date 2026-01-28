Tabla de posiciones de la Champions League: Clasificados a octavos, al repechaje y eliminados
El portero del Benfica anotó un gol en el último minuto al Real Madrid y lo metió en los playoffs; el equipo Merengue vuelve al repechaje.
Este miércoles quedaron definidos los ocho equipos clasificados directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones, así como los 16 clubes que disputarán los playoffs del torneo y los ocho que quedaron eliminados y sin ninguna posibilidad, luego de disputarse la última fecha de la fase regular del certamen con grandes emociones.
Equipos clasificados a octavos de final
El Real Madrid, con su derrota 4-2 ante el Benfica, salió de los ocho primeros y por segundo año consecutivo disputará los playoffs. Además del Madrid, el vigente campeón, PSG, es la otra gran sorpresa fuera de los ocho primeros. Los clasificados directamente a octavos de final son Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City.
Equipos clasificados a playoffs
Sin duda alguna que la clasificación del Benfica a los playoffs de la Champions League fue la definición más emocionante de todas, puesto que se dio con un gol de cabeza del arquero ucraniano Anatoli Trubin, con un tanto a los 90+8 minutos.
Los clasificados a los playoffs son: Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmung, Olympiacos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.
Vea también
Equipos eliminados
Entretanto, en los ocho equipos que se quedaron sin nada hay granes sorpresas, destacando lo del Marsella, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Ajax y Villarreal.
Los ocho eliminados son: Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat.
Resultados de la última fecha
- Athletic Bilbao 2-3 Sporting
- Liverpool 6-0 Qarabag
- Barcelona 4-1 Copenhague
- Mónaco 0-0 Juventus
- Ajax 1-2 Olympiacos
- PSG 1-1 Newcastle
- Borussia Dortmund 0-2 Inter de Milán
- Napoli 2-3 Chelsea
- Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
- Atlético Madrid 1-2 Bodo/Glimt
- Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal
- Arsenal 3-2 Kairat
- Pafos 4-1 Slavia Praga
- Manchester City 2-0 Galatasaray
- Club Brujas 3-0 Marsella
- Benfica 4-2 Real Madrid
- Union Saint-Gilloise 1-0 Atalanta
- PSV 1-2 Bayern Múnich