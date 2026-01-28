Pliego de cargos a un profesor de Tunja por presunta agresión sexual a una estudiante

Tunja

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra de un docente de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, por la presunta agresión sexual a una estudiante menor de 14 años.

La Procuraduría busca esclarecer si en 2024 el profesor de tecnología e informática de sexto grado de la mencionada institución educativa, presuntamente, realizó tocamientos a las partes íntimas de la niña de 11 años en el salón de clases.

Por lo tanto, este organismo busca confirmar si el servidor público con su conducta aparentemente transgredió el principio de moralidad de la función pública y la falta fue calificada provisionalmente como falta gravísima a título de dolo.