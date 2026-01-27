Philip Glass cancela estreno de su última sinfonía en el Kennedy Center por control de Donald Trump

El pianista y compositor estadounidense Philip Glass ha anunciado este lunes que retira el estreno de su última sinfonía debido a un “conflicto directo” con los valores del Kennedy Center, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

“Tras una profunda reflexión, he decidido retirar mi Sinfonía n.º 15, ‘Lincoln’ del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas”, escribió a través de sus redes sociales.

“La Sinfonía n.º 15 es un retrato de Abraham Lincoln, y los valores actuales del Centro Kennedy entran en conflicto directo con el mensaje de la sinfonía. Por lo tanto, siento la obligación de retirar el estreno de esta sinfonía del Centro Kennedy bajo su actual dirección”, agregó.

Glass, galardonado en los Kennedy Center Honors en 2018, estrenaría “Lincoln” con dos representaciones en junio.

Ya son varios los artistas que han ido cancelando sus actuaciones desde que el presidente Donald J. Trump asumió la presidencia del Centro y sustituyó a gran parte de la junta directiva a principios de 2025.