Nicki Minaj redobla su apoyo a Donald Trump tras las críticas y se autodenomina su “fan número uno”

Durante el evento de las “cuentas de Trump”, la rapera trinitense, Nicki Minaj, reafirmó su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamándose a si misma su “fan número uno”.

Minaj hizo su aparición en la Cumbre de las “Cuentas de Trump” este miércoles y fue llevada al escenario por el presidente.

Recibió aplausos cuando se unió a Trump junto con la estrella de “Shark Tank”, Kevin O’Leary.

“Bueno, no sé qué decir, pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar. El odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más”, afirmó.

Añadiendo que “eso nos motivará a todos a apoyarlo aún más”.

“No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo y difamándolo. No va a funcionar, ¿de acuerdo? Tiene mucho poder detrás de él y Dios lo protege. Amén", finalizó.

La cantautora ha expresado su apoyo a Trump en las redes sociales y a pesar de su apoyo en el pasado a los candidatos demócratas, ha expresado un “máximo” respeto por la administración republicana, en particular por dar esperanza a la gente en tiempos difíciles.