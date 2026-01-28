Bruce Willis no sabe que padece demencia y sigue reconociendo a su familia

En una reciente entrevista, Emma Heming Willis, esposa del actor estadounidense Bruce Willis, reveló que no sabe que tiene demencia y aún reconoce a su familia.

“Creo que eso es como la bendición y la maldición de todo esto, que él nunca ató cabos y se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, y estoy muy contenta por ello. Estoy muy contenta de que él no lo sepa”, afirmó.

Explicó que su cerebro “no puede identificar lo que le está pasando”, por lo que el actor de Duro de Matar y otras personas con anosognosia “piensan que eso es lo normal”.

Pero aclara que “él sigue estando muy presente en su cuerpo... Cuando alguien me pregunta: “¿Bruce todavía sabe quién eres?” Yo respondo que sí, porque no tiene Alzheimer, sino demencia frontotemporal (DTF)“.

“Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que la que tú tendrías con tu ser querido, pero sigue siendo muy bonita y significativa. Simplemente es diferente. Uno aprende a adaptarse”, agregó.

La familia del protagonista de Armageddón anunció en 2022 que le habían diagnosticado afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta a la capacidad de comunicación de una persona.

Un año después, en febrero de 2023, la familia anunció que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal.

