Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo, el octavo para el cantautor estadounidense

El cantautor estadounidense, Marc Anthony y la modelo paraguaya, Nadia Ferreira anunciaron este miércoles que están esperando su segundo hijo, el octavo para el también actor de origen puertorriqueño.

Lea también: Nicki Minaj redobla su apoyo a Donald Trump tras las críticas y se autodenomina su “fan número uno”

La noticia fue divulgada a través de sus cuentas oficiales de Instagram en la que también celebraron su tercer aniversario como esposos.

“Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”, dice el texto que acompaña la publicación.

La foto que muestra las manos de Marc, Nadia y su hijo sobre la barriga de la miss universo paraguaya.

Además de su hijo Marco, Anthony es padre de otros siete hijos.

Le puede interesar: Bruce Springsteen lanza canción de protesta anti-ICE, “Streets of Minneapolis”

Un hombre y una mujer con su exnovia Debbie Rosado; dos varones con su exmujer Dayanara Torres y dos gemelos de Jennifer López.