Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo hijo, el octavo para el cantautor estadounidense

La pareja anunció la noticia por medio de una publicación conjunta en sus cuentas oficiales de Instagram.

MIAMI GARDENS, FLORIDA - MARCH 23: Marc Anthony and his wife Nadia Ferreira attend the match between Novak Djokovic of Serbia and Camilo Ugo Carabelli of Argentina during Day 6 of the Miami Open at Hard Rock Stadium on March 23, 2025 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

El cantautor estadounidense, Marc Anthony y la modelo paraguaya, Nadia Ferreira anunciaron este miércoles que están esperando su segundo hijo, el octavo para el también actor de origen puertorriqueño.

La noticia fue divulgada a través de sus cuentas oficiales de Instagram en la que también celebraron su tercer aniversario como esposos.

“Happy 3rd anniversary!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother”, dice el texto que acompaña la publicación.

La foto que muestra las manos de Marc, Nadia y su hijo sobre la barriga de la miss universo paraguaya.

Además de su hijo Marco, Anthony es padre de otros siete hijos.

Un hombre y una mujer con su exnovia Debbie Rosado; dos varones con su exmujer Dayanara Torres y dos gemelos de Jennifer López.

