Las próximas semanas estará listo el primer edificio: secretario de Salud sobre el San Juan de Dios

En los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo habló el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont sobre la apuesta estratégica entre el Gobierno y el Distrito en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios que se transformará en el Gran Centro de Innovación y Pensamiento para el Envejecimiento y la Vejez, consolidándose como un referente nacional para la investigación, la atención en salud, la formación de talento humano y la construcción de políticas públicas para una sociedad que envejece.

“El Complejo San Juan de Dios, dieciséis hectáreas en el corazón de Bogotá, con veinticuatro edificaciones, con un patrimonio cultural maravilloso, se va a convertir en un centro de innovación para el envejecimiento y la vejez. No hay ningún reto mayor, no hay ningún desafío mayor para Bogotá y para Colombia y es que estamos envejeciéndonos, es una sociedad que se está envejeciendo a pasos agigantados y tenemos que trabajar”, dijo Bermont.

De igual forma, el alto funcionario aseguró que las obras del Hospital se verán en las próximas semanas, así como el anuncio de los servicios.

“El San Juan de Dios se va a empezar a ver de las próximas semanas. Se va a ver ya el primer edificio en función que es la casa de mantenimiento. Posteriormente, antes de cuatro meses, antes del mes de mayo, el Gobierno se comprometió a hacer unas adecuaciones provisionales para empezar a tener una primera ala del edificio central habilitado y se lo vamos a permitir para que empecemos a tener consulta especializada para el cáncer. Así que mes a mes vamos a ir dando noticias de servicios que se van abriendo en la medida que nos van entregando los edificios”, agregó.

Finalmente, Bermont aseguró que pese a las dificultades y diferencias con el Gobierno, el proyecto será una realidad.

“Este proceso viene sucediendo hace muchos años y hoy ya se están construyendo más de catorce edificaciones y en los próximos dos años en el gobierno de Carlos Fernando Galán se van a impulsar el resto de las edificaciones. Hay que reconocer con este aporte del Gobierno Nacional de 1.6 billones de pesos que es en vigencias futuras. Para los próximos diez años se va a tener un avance importante, pero el Distrito va a invertir. El departamento de Cundinamarca van a invertir unos recursos importantes en recuperar el resto de los edificios. Es una ley, la ley 735, la que nos obliga a hacer esto, no el convenio de ayer, pero el convenio de ayer lo que nos pone es el poco”, concluyó.