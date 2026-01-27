Restauración del San Juan de Dios: Galán asegura que Gobierno Petro entregará $1.6 billones

El San Juan de Dios se convertirá en el Centro de Investigación para la Vejez y el Envejecimiento. Foto: Alcaldía de Bogotá

Desde el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que, a pesar de sus diferencias con el presidente Gustavo Petro, se llegó a un acuerdo para la restauración del centro médico, que durante años fue también un centro de formación para los médicos del país.

“En política lo fácil es alcanzar acuerdos con quienes piensan parecido a uno, lo difícil es lograrlos con quienes piensan distinto”, aseguró el alcalde Galán refiriéndose a las diferencias públicas que ha tenido con el jefe de Estado.

Gobierno Petro entregará 1.6 billones para el San Juan de Dios

El mandatario local anunció que el Gobierno nacional entregará 1.6 billones de pesos para la restauración del Complejo Hospitalario San Juan de Dios y aseveró que el lugar seguirá siendo propiedad de la capital del país. “Esto permitirá tener nuevamente un hospital de alta complejidad”, dijo Galán.

“Queremos que el San Juan de Dios vuelva a ser un complejo hospitalario al servicio de la gente y un centro de formación de las nuevas generaciones de médicos en nuestro país”, agregó Galán, quien también resaltó que el hospital estaba enfocado a atender a las poblaciones más pobres y vulnerables de la ciudad.

San Juan de Dios estará enfocado en el envejecimiento y la vejez

Galán aseveró que el nuevo complejo estará enfocado en el envejecimiento y la vejez. Este anuncio ya lo había hecho en las últimas horas el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, “Desde aquí se construirán todas las políticas públicas que requiere el país”, fueron las palabras del funcionario del Distrito.