Fuertes lluvias provocan emergencias y cierre total de la vía principal en Génova, Quindío

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de Génova, Quindío, han generado múltiples emergencias que afectan tanto el casco urbano como la zona rural, ocasionando el cierre total de la vía principal en el sector de Casa Blanca.

De acuerdo con el alcalde municipal, Diego Fernando Sicua Galvis, las precipitaciones provocaron el desbordamiento de varias quebradas cercanas y dentro del área urbana. Entre los puntos más afectados se encuentran la carrera 10 con calle 25, en el sector de La Chambrana; la carrera 10 en el sector de Containers; la entrada a la vereda La Coqueta y el sector de Los Tejares, donde se adelantan obras.

La situación más crítica se presenta sobre la vía principal, donde un deslizamiento de tierra cubrió completamente la carretera en el sector de Casa Blanca, obligando al cierre total del paso vehicular. Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores para que eviten transitar por este corredor vial y, en caso de estar en desplazamiento, extremen las medidas de precaución.

La administración municipal informó que durante la mañana se estará evaluando la situación para determinar el momento en que se pueda habilitar nuevamente la vía, dependiendo de las condiciones climáticas y de la remoción del material.