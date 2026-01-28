La Policía de Barranquilla incauta armas y municiones de ‘Los Costeños’: tres fueron capturados

La Policía de Barranquilla, a través de las unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), realizó tres diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Esmeralda y Bajo Valle, donde logró la captura de tres personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante los operativos, las autoridades incautaron cinco revólveres de diferentes marcas y calibres, un arma de fuego traumática, más de 230 cartuchos de diversos calibres y nueve partes esenciales de armas de fuego, entre ellas empuñaduras, gatillos, martillos y otros mecanismos de funcionamiento.

De acuerdo con las labores investigativas, los capturados y el material incautado estarían al servicio de ‘Los Costeños’.

Uno de los capturados, según la Policía, cumplía el rol de armero de la estructura criminal, mientras que otro, aprovechando su actividad comercial como tendero, actuaba como almacenista, alquilando el armamento para la comisión de delitos como hurtos, extorsiones y homicidios selectivos en el área metropolitana de Barranquilla.

“Esta operación representa un golpe contundente contra la estructura logística de ‘Los Costeños’, al desarticular la red de suministro de armas que facilitaba la comisión de delitos graves en nuestra ciudad. Seguiremos trabajando de manera decidida para desmantelar estas organizaciones criminales y garantizar la seguridad de todos los barranquilleros”, señaló el general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.