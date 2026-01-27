El programa del comediante, Stephen Colbert, The Late Show, tendrá su última emisión el 21 de mayo

El comediante estadounidense Stephen Colbert reveló que su programa ‘The Late Show With Stephen Colbert’ se emitirá por última vez el jueves 21 de mayo.

El también presentador hizo el anuncio durante la grabación del lunes del programa “Late Night With Seth Meyers” de la NBC, que se emitirá este martes 27 de enero, poniendo fin a una franquicia de la CBS que ha definido la televisión nocturna durante más de tres décadas.

De esta forma, se fijó una fecha definitiva después de que la CBS anunciara su cancelación el pasado mes de julio.

Lea también: Nicki Minaj reafirma su apoyo a Donald Trump participando en un evento del Departamento del Tesoro

CBS se refirió a la cancelación como “una decisión puramente financiera ante el difícil panorama de la franja nocturna”.

Aclarando que no tenía nada que ver con el contenido del programa ni con la fusión pendiente de la empresa matriz de la cadena, Paramount, con Skydance.

Este anuncio se produjo días después de que Colbert criticara el acuerdo de 16 millones de dólares de Paramount Global con el presidente Donald Trump, calificándolo de un “gran soborno”.

Le puede interesar: Neil Young regala su música al pueblo de Groenlandia en respuesta a las amenazas de Donald Trump

“The Late Show” se estrenó en 1993, cuando David Letterman dejó la NBC por CBS.

Los 22 años de Letterman al frente del programa lo convirtieron en una institución cultural antes de que Colbert tomara el relevo en 2015 y ahora llegará a su fin tras la temporada 2025-26.