Definen medidas de seguridad para el clásico Cúcuta–Bucaramanga en el General Santander

La Comisión de Fútbol de San José de Cúcuta definió el conjunto de medidas de seguridad que se implementarán para el partido entre el Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga, programado para el próximo martes 27 de enero a las 4:00 de la tarde en el estadio General Santander.

De acuerdo con lo informado por Luis Fernando Fuentes Tuta, secretario técnico de la Comisión de Fútbol de la ciudad, el ingreso al estadio estará habilitado desde la 1:00 de la tarde para todas las tribunas, con excepción de oriental alta.

También puede leer: Daniel Cataño regresa al fútbol colombiano, tras su breve paso por la Liga Boliviana

Además, se reiteró que todo menor de 18 años deberá ingresar acompañado de un adulto responsable.

En cuanto a la edad mínima permitida por tribunas, se estableció que a la tribuna norte podrán ingresar mayores de 10 años; a la tribuna sur, mayores de 14 años; y a las tribunas oriental y occidental, niños mayores de 5 años.

Las barras organizadas también tendrán restricciones. Para las barras locales, el ingreso de camisetas y elementos musicales se permitirá a partir de las 2:00 de la tarde.

Entre tanto, las barras visitantes podrán ingresar los mismos elementos, previa verificación de las autoridades en el peaje de Los Acacios, antes de su ingreso a la ciudad, y deberán abandonar el estadio diez minutos antes de que finalice el encuentro.

También puede leer: “En este país se ha vuelto costumbre insultar a James Rodríguez”: El Pulso del Fútbol

En materia de movilidad, a partir de la 1:00 de la tarde se implementarán cierres viales en los alrededores del estadio, que incluyen la avenida 3 con diagonal Santander hasta la calle 2; la calle 3 hasta la avenida 1; la avenida 1 con diagonal Santander hasta la avenida 3; la avenida 3 hasta la calle 2 con diagonal Santander; y la calle 2 entre Canal Bogotá y la avenida Cero.

“Un ambiente de alegría y seguridad en el fútbol también hace parte de la Cúcuta que soñamos, y con estas medidas buscamos garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los hinchas que asisten al estadio”, señaló Fuentes Tuta.

Le puede interesar: Ministerios de Deporte y Ciencia reportan ejecución presupuestal histórica: ¿de cuánto?

Desde la Alcaldía de Cúcuta, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte y la Comisión de Fútbol se hizo un llamado a la comunidad para disfrutar del encuentro deportivo con responsabilidad y acatar las disposiciones establecidas para el desarrollo del evento.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: