No permitirán el ingreso de los hinchas del Bucaramanga al clásico del oriente colombiano
Directivas del Cúcuta Deportivo anunció el cierre de fronteras.
Cúcuta
El oriente colombiano se prepara para tener su clásico en la primera división del fútbol profesional colombiano. El Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga se encontrarán este martes 27 de enero a las 4:00 de la tarde en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana.
Sin embargo, a través de un comunicado, las directivas del Cúcuta Deportivo dieron a conocer que, por seguridad, no se permitirá el ingreso de los hinchas al Coloso de Lleras.
“En reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió decretar el CIERRE DE FRONTERAS para el próximo encuentro deportivo”, se puede leer en el comunicado.
Agregan que “En consecuencia, no se habilitara venta de boletería para la hinchada del equipo visitante, Atlético Bucaramanga, como medida preventiva para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento”.
Esta decisión toma por sorpresa a los hinchas leopardos, teniendo en cuenta que la semana anterior les habían indicado que sí se le permitiría el ingreso al estadio General Santander, para vivir el clásico del oriente.
Dispositivo de seguridad
Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta anunciaron en rueda de prensa que se dispondrá de 500 uniformados para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro deportivo, tanto dentro del estadio como en inmediaciones del mismo.