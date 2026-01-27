No permitirán el ingreso de los hinchas del Bucaramanga al clásico del oriente colombiano

Cúcuta

El oriente colombiano se prepara para tener su clásico en la primera división del fútbol profesional colombiano. El Cúcuta Deportivo y el Atlético Bucaramanga se encontrarán este martes 27 de enero a las 4:00 de la tarde en el estadio General Santander de la capital nortesantandereana.

Sin embargo, a través de un comunicado, las directivas del Cúcuta Deportivo dieron a conocer que, por seguridad, no se permitirá el ingreso de los hinchas al Coloso de Lleras.

Más información Sorprende a hombre en el aeropuerto de Cúcuta transportando más de 100 cápsulas de estupefacientes

“En reunión extraordinaria de la Comisión Local de Fútbol, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades, se decidió decretar el CIERRE DE FRONTERAS para el próximo encuentro deportivo”, se puede leer en el comunicado.

Agregan que “En consecuencia, no se habilitara venta de boletería para la hinchada del equipo visitante, Atlético Bucaramanga, como medida preventiva para garantizar el orden público, la seguridad y el normal desarrollo del evento”.

Esta decisión toma por sorpresa a los hinchas leopardos, teniendo en cuenta que la semana anterior les habían indicado que sí se le permitiría el ingreso al estadio General Santander, para vivir el clásico del oriente.

A través de un comunicado, el Cúcuta Deportivo anunció que no permitirá el ingreso de hinchas del equipo visitante, al clásico del Oriente colombiano. pic.twitter.com/Sz9yXf2ABy — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 26, 2026

Dispositivo de seguridad

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cúcuta anunciaron en rueda de prensa que se dispondrá de 500 uniformados para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro deportivo, tanto dentro del estadio como en inmediaciones del mismo.