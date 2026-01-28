Maestros en Bogotá no recibirán sueldo a tiempo, advierte la Secretaría Distrital de Educación

Secretaría de Educación de Bogotá y Gustavo Petro. Fotos: Getty Images y Secretaría de Educación de Bogotá.

La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, denunció que, por primera vez en 20 años, el Gobierno nacional no le ha girado al Distrito los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para pagar a tiempo la nómina de los docentes.

Le puede interesar: “Si no llega plata al gobierno es imposible que las universidades funcionen” Contralor de Educación

“Desde hace más de 20 años la Secretaría de Educación del Distrito paga la nómina de sus docentes con tres (3) días hábiles de antelación al cierre de cada mes. Para cumplir con este compromiso, el Gobierno ha transferido los recursos del Sistema General de Participaciones entre los días 20 y el 21 de cada mes”, dice el comunicado que la secretaria envió al ministro de Educación, Daniel Rojas.

Debido a esta compleja situación, la funcionaria ha advertido que el miércoles 28 de enero solo los maestros financiados con recursos propios del distrito recibirán su sueldo. Los demás profesores tendrán que esperar a que el Ministerio de Educación gire el dinero.

#BOGOTÁ | La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, denunció que, por primera vez en 20 años, el Gobierno nacional no le gira al Distrito los recursos del SGP para pagar a tiempo la nómina de los docentes.



Debido a esta situación, el miércoles 28 de enero solo los… pic.twitter.com/DIJtjVzad4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 27, 2026

La Secretaría afirma que alertó de manera preventiva sobre el riesgo inminente de incumplimiento en las fechas de pago en septiembre de 2025, derivado de la no disponibilidad de los recursos de la Nación.

“Hoy, la ausencia del giro de recursos por parte de la Nación se ha materializado, y se ha puesto en riesgo el pago oportuno de la nómina de los educadores de Bogotá”, agrega la comunicación firmada por la secretaria Segovia.

Lea también: Solo una de las 34 universidades públicas en Colombia es financieramente autosostenible: Contraloría

Finalmente, la Secretaría de Educación está haciendo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que subsane de manera inmediata esta irregularidad, la cual, según el Distrito, afecta directamente los derechos laborales de los educadores de Bogotá.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: