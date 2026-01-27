Cundinamarca busca más de 27 mil estudiantes que aún no formalizan su ingreso a los colegios.

La Gobernación de Cundinamarca inició una operación activa para localizar a 27.359 estudiantes que, a pesar de haber finalizado el calendario de matrículas, todavía no registran su vinculación para el presente año escolar.

Tras cumplirse ocho días del cierre oficial del registro, la Gobernación de Cundinamarca detectó que un grupo importante de alumnos de colegios oficiales no ha formalizado su permanencia.

Así las cosas, y bajo la estrategia “En la clase te extrañamos”, más de 50 embajadores profesionales de la Secretaría de Educación se desplazarán por veredas y barrios del territorio.

Le puede interesar: Calendario escolar 2026 en Colombia: fechas de matrículas, inicio de clases y recesos

La búsqueda activa se mantendrá en los municipios no certificados hasta asegurar que cada estudiante cuente con un cupo garantizado y con los beneficios del sistema educativo público.

Finalmente, se hizo un llamado a los padres de familia que aún no han realizado el proceso para que se acerquen a las sedes educativas o reciban al equipo de búsqueda. La meta institucional es lograr el 100 % de la cobertura escolar, garantizando que ningún niño, niña o joven interrumpa su proceso de aprendizaje.