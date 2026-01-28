Jornada de vacunación en Bogotá este 28 de enero: conozca los puntos y horarios

Jornada de vacunación en Bogotá este 28 de enero, Foto getty images y logo de la Secretaria de Salud

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que este miércoles 28 de enero de 2026 estarán disponibles múltiples puntos de vacunación en la ciudad para que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan acceder de manera gratuita a las vacunas del esquema regular.

La jornada busca prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos y hepatitis B, entre otras.

Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Las autoridades de salud recomiendan asistir con el documento de identidad y, de ser posible, el carné de vacunación, para facilitar el proceso.

Horarios y puntos de vacunación en Bogotá

Los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 de la mañana. y estarán ubicados en distintos espacios de alta afluencia como centros comerciales, parques, plazas, colegios y centros de salud.

La Secretaría Distrital de Salud recuerda que estos puntos se actualizan diariamente a través de sus redes sociales oficiales, por lo que se recomienda consultar la información antes de asistir.

Además, Bogotá cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS, que garantizan el acceso permanente al servicio de inmunización.

Estos son los puntos a los que podrá asistir durante la jornada con su respectiva EPS y numero telefónico con el que podrá comunicarse:

ALIANSALUD

(601) 7568000 opción. 6

Puente Aranda Unidad Medica y de Diagnostico IPS (Kr 64 # 11-50)

Teusaquillo Bienestar IPS Especialistas (Cl. 69 # 14A-31)

Suba Bienestar Ips Colina Kr 59 A # 136-95

FUERZAS MILITARES

316 414 0303

Usaquen Batallon De Aspc No 13 Cacique Tisquesuza (Disnort) Cl 106 # 7A-25

Bosa Dispensario Medico Suroccidente (Dmsoc) Av. Ciudad De Cali 53B-80 Sur

Puente Aranda Batallon De Sanidad Soldado Jose Maria Hernandez (Basan - Crh) Cra 50 # 18-06 Puente Aranda

Puente Aranda Dispensario Medico De Bogota (Dmbog) - Naval Carrera 58 Nº 9 - 67

Puente Aranda Dispensario Medico De Fuerza Aerea (Dmefa) - Fac Carrera 58 Nº 9 - 67

FAMISANAR

(601) 3078085

Kennedy Colsubsidio Centro Médico Plaza de Las Américas Carrera 71 D # 6-94 C.C Plaza De Las Américas - Entrada 4 - Locales 1828 – 2818

Engativa Colsubsidio Centro Médico Unicentro De Occidente Carrera 111C # 86 - 05 C.C Unicentro De Occidente Piso 2. Local 205 - 206

Usaquén Colsubsidio Centro Médico Usaquén Av. Carrera 7 # 123 – 65. Piso 3, 4 Y 5

Chapinero Cafam Calle 48 Carrera 13 # 48-47 Sexto Piso, Consultorio 605

Kennedy Cafam Kennedy Carrera 78 K # 37 A 53 Sur Sexto Piso Consultorio 619

Barrios Unidos Cafam Floresta Avenida Carrera 68 # 90-88 Tercer Piso Consultorio 342

Bosa Hospital De Bosa Calle 73 Sur 100 A 53

SALUD TOTAL

Rafael Uribe Virrey Solis I.P.S S.A. Olaya Cll 27 Sur # 21 A-19

Puente Aranda Virrey Solis I.P.S S.A. Americas Av. Cll 6 # 6A-27

Suba Virrey Solis Ips S.A - Clinica Suba Ac 145 # 95 B - 22

Barrios Unidos Virrey Solis Ips.S.A. Calle 98 Kr 49 # 98A-28

Engativa Virrey Solis IPS S.A Centro Comercial Nuestro Bogotá

FOMAG

312 521 5984

Barrios Unidos Servisalud Qcl Campin Calle 63 A No. 35 -39

Tunjuelito Servimed I.P.S. S.A. Unidad Medica Tunal Calle 53 A Sur 32-72 Tunal

SURA

(601) 200 7090

Kennedy Ips Unidad Medica Santa Fe Americas Cl 6 A # 69 C - 56

Usaquén Ips Javesalud Santa Beatriz Av 45 # 123 - 60 - Torre Sapiencia

FERROCARRILES

(601) 390 6582, opción.2 o 3.

Suba Unidad de Servicios de Salud Centro de Servicios Especializado Kr 104 Nº 152C-50

CAPITAL SALUD

314 223 8048

Bosa Hospital de Bosa Calle 73 Sur # 100 A - 53

Cuidad Bolivar Unidad de Servicios de Salud Candelaria La Nueva Unicentro de Occidente Ak 51 # 59C 40 Sur

Martires Unidad De Servicios De Salud Primero De Mayo Calle 22 Sur No. 8A-58

Suba Unidad de Servicios de Salud Centro De Servicios Especializado Kr 104 Nº 152C-5

NUEVA EPS

Antonio Nariño Viva 1A IPS Las Americas AC 6 61 43 601-7454949

Rafael Uribe Uribe Bienestar Sede Centenario Calle 26 Sur No 26C - 50 3153637793

Barrios Unidos Centro de Atención en Salud Cafam Floresta Ak 68 No.90-88

Chapinero Centro de Atención en Salud Cafam Calle 48 Kr 13 # 48-47 3105111 ext 4671

MALLAMAS

(601) 390 6582, opción.2 o 3.

Suba Unidad de Servicios de Salud Centro de Servicios Especializado Kr 104 Nº 152C-50

COMPENSAR

301 336 1031

Ciudad Bolivar Unidad de Servicios de Salud Autopista Sur Ac 57 R Sur # 73 I - 55 Pi 1 Cs 1 Al 18 Y 106 Al 139

POLICIA NACIONAL

3505545921

Antonio Nariño Policía Nacional Espam San Antonio Av. Caracas No. 02-67 Sur

Teusaquillo Establecimiento De Sanidad Policial De Mediana Complejidad Espam Bg. Edgar Yesid Duarte Valero Torre B Kr 68 B Bis 26 58

Chapinero Policía Nacional Espam Chapinero Cl 67 13 18

Suba Policía Nacional Espam Norte Kr 70 D 116 12

Bosa Clinica Policía Nacional Sede Sur Cl 51 Sur # 90 07

SANITAS

(601) 3759000

Usaquén Centro Medico Colsanitas Chico Navarra Calle 106 19 19

Antonio Nariño Centro Medico Colsanitas Restrepo Kr 18 16 46 Sur

Usaquén Medika Ips Sas Calle 127 7B 60

Barrios Unidos Lacorsalud Calle 75 22 66

Puente Aranda Centro Médico Zona IN Calle 13 65 21 Local 100 C.C. Zona In

ECOPETROL

301 336 1031

Suba Bulevar Clínicos Ak. 58 #127-59

UNISALUD

301 336 1031

Teusaquillo Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional De Colombia Unisalud Kr 45 No. 26 85

Vacunas disponibles durante la jornada de vacunación en Bogotá

Durante la jornada de vacunación estarán disponibles las vacunas del esquema regular, entre ellas las dirigidas a prevenir:

Poliomielitis

Sarampión

Difteria

Tos ferina

Tétanos

Hepatitis B

También se aplicará la vacuna contra el VPH, dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años, como parte de las estrategias de prevención en salud pública.

Vacunación contra la fiebre amarilla: población priorizada

La Secretaría Distrital de Salud aclaró que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos autorizados.

Los cuales cuentan con valoración médica previa y acompañamiento especializado, con el fin de garantizar una aplicación segura.

