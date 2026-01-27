Luz Alba Duarte, nueva presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga

Por primera vez en sus 110 años de historia, una mujer socorrana asume la presidencia de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.

Se trata de Luz Alba Duarte, gerente de Medical Armony, quien fue elegida durante la primera sesión ordinaria del año de este órgano directivo.

La elección se dio durante la conformación de la Comisión de la Mesa, el equipo encargado de coordinar el trabajo de la Junta Directiva.

Duarte es magíster en Gerencia de Organizaciones, especialista en Gerencia Pública y en Administración de Servicios de Salud, además de profesional en Bacteriología y Laboratorio Clínico.

Cuenta con una trayectoria en dirección, planeación estratégica y gestión integral, y ha participado en distintos espacios de liderazgo y toma de decisiones en Socorro y la Provincia Comunera.

Como vicepresidente de la Junta Directiva fue elegido Joussef Charlie Najm Garzón, administrador de empresas, especialista en innovación y magíster en recursos energéticos, quien actualmente se desempeña como gerente de Fuerza Eléctrica S.A.S.

El tercer cargo de la mesa directiva quedó en manos de María Eugenia Fonseca Pico, representante del Gobierno Nacional, con 24 años de experiencia como directora ejecutiva de la Asociación de Tenderos de Bucaramanga (Asotenderos).

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga está conformada por ocho miembros principales elegidos por los afiliados a la entidad y cuatro representantes del Gobierno Nacional.

Pues este órgano es responsable de la planeación, adopción de políticas, control y evaluación de la gestión institucional.