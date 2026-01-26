Cámara de Comercio de Barranquilla define su nueva Junta Directiva para el período 2026

La Cámara de Comercio de Barranquilla definió por unanimidad la nueva Mesa Directiva que orientará el rumbo de la entidad durante el período 2026, en sesión ordinaria realizada este lunes en la capital del Atlántico.

¿Cómo quedó conformada la junta?

La Junta estará presidida por Niella Sabatino, quien se convierte en la primera mujer en asumir este cargo en los casi 110 años de historia de la institución.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Junto a Sabatino, la nueva Junta Directiva quedó conformada por Tomás Acosta Oquendo, elegido como primer vicepresidente, y Orlando Jiménez, quien ocupará la segunda vicepresidencia.

Los directivos asumen el liderazgo del cuerpo colegiado con el propósito de continuar impulsando el desarrollo empresarial, la competitividad y la atracción de inversión en la región.

¿Quién es Niella Sabatino?

Niella Sabatino es abogada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Tributario Internacional, con estudios en compliance y riesgos corporativos, y cuenta con más de 20 años de experiencia como estratega de negocios a nivel nacional e internacional. Su trayectoria ha sido reconocida por rankings jurídicos internacionales y se ha destacado por su trabajo en derecho corporativo, inversión internacional y transformación empresarial.

Desde su rol como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla y, particularmente, tras su elección como segunda vicepresidenta en 2024, Sabatino ha promovido iniciativas clave orientadas a la internacionalización, la transformación digital y la atracción de inversión para las empresas del Atlántico.

LEA TAMBIÉN: 300 mil estudiantes regresan a las aulas en Barranquilla y municipios del Atlántico

Por su parte, Tomás Acosta Oquendo ha respaldado de manera decidida los programas de crecimiento y fortalecimiento empresarial de la Cámara, mientras que Orlando Jiménez aporta su experiencia tras liderar en 2024 una gestión enfocada en la seguridad empresarial y el apoyo a las microempresas del departamento, consolidando así una Junta Directiva con visión estratégica para el período 2026.