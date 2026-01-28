¿Cucho Hernández se ilusiona con su regreso? DT del Real Betis dio actualización sobre la lesión

Juan Camilo Hernández estaba viviendo una gran primera mitad de temporada con el Real Betis, pues en 23 partidos jugados contribuyó con 10 anotaciones y 3 asistencias. Sin embargo, el colombiano tuvo que tomar un alto en la campaña para recuperarse de una lesión.

En el partido contra Real Oviedo el pasado 10 de enero por la fecha 19 de la Liga de España, Cucho tuvo que salir sustituido al minuto 80 con claros gestos de dolor. Dos días después se confirmó su molestia física, tratándose de un tema muscular, más puntualmente una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo.

¿Cuándo podría regresar Cucho Hernández a la competencia?

En principio, se le estableció un plazo de 3 a 4 semanas de rehabilitación antes de regresar a la competencia oficial. 17 días después de sufrir el percance médico, Cucho volvió al campo, pero lo hizo por separado en sus primeros toques de balón, que los dio el pasado martes 27 de enero, y fue el propio jugador quien compartió este hecho en sus redes sociales.

No obstante, todavía deberá esperar para regresar a la competencia. El entrenador, Manuel Pellegrini, en la previa del juego del jueves 29 de enero entre el cuadro español y el Feyenoord de Países Bajos, por la fecha 8 de la Europa League, dio una breve actualización sobre el risaraldense.

Cuando le preguntaron por cuándo podría regresar, Pellegrini explicó: “Esas respuestas me cuesta darlas. El cuerpo médico tiene la última palabra, pero en principio creo que Cucho no va a llegar para el día domingo (1 de febrero)”.

Así las cosas, como mínimo, el delantero de 26 años se perderá dos juegos más del Real Betis. Tras el duelo contra Valencia, llegará el Atlético de Madrid por Copa del Rey el jueves 5 de febrero en calidad de local, encuentro para el que también estará en duda la presencia del colombiano.

No obstante, en ese juego copero podría sumar sus primeros minutos posterior a la lesión. De no tenerlos, podría ser el mismo rival, Atlético de Madrid, pero por la fecha 23 de la Liga de España, el domingo 8 de febrero, el que marque su regreso, partiendo de que ya hace trabajos diferenciados.

Esto sería una noticia positiva también para la Selección Colombia, pensando en los amistosos pactados para marzo contra Francia y Croacia, preparativos para el Mundial 2026.

¿Y Nelson Deossa?

El volante colombiano, quien se ha venido ganando el terreno en la titular del Betis, sufrió un golpe en el tobillo en uno de los entrenamientos previos al juego con Feyenoord por Europa League. No obstante, para fortuna de todos, fue convocado para el encuentro que tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla desde las 3:00 p.m.

El caldense de 25 años, que llegó con una lesión al equipo español luego de un gran Mundial de Clubes con Monterrey, ya ha jugado 18 partidos con el Betis, de los cuales en 11 ha sido titular. Hinchas y el propio entrenador, valoran el aporte que ha tenido el jugador.