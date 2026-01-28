Jhon Durán, descartado para juego clave de Fenerbahce en Europa League: tendría oferta sobre la mesa

Jhon Durán en el entrenamiento de este miércoles 28 de enero con Fenerbahce / Getty Images / Anadolu

Jhon Durán volvió a ser noticia en las últimas horas al conocerse que podría salir del Fenerbahce de Turquía, siete meses después de haber llegado al club en calidad de préstamo desde Al Nassr. Según dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, varios clubes tienen interés en el delantero colombiano y preguntan por sus condiciones.

Le puede interesar: Jhon Durán podría abandonar el Fenerbahce a mitad de temporada por sorpresiva razón

Pero el nombre del delantero antioqueño volvió a sonar este miércoles 28 de enero, luego de conocerse que sufrió una contusión en el entrenamiento del Fenerbahce que tuvo lugar previo al viaje a Rumania para el partido de este jueves ante Steua Bucarest por la fecha 8 de la Europa League.

Durán, fuera de la convocatoria y con oferta sobre la mesa

La información de la molestia física del futbolista la adelantó el medio A Spor de Turquía. “El Fenerbahçe, que visitará al FCSB rumano en la octava semana de la UEFA Europa League, ha retirado de la convocatoria al delantero colombiano Jhon Durán debido a dolores en el pie“, se lee en la publicación.

Luego, el propio club turco confirmó la baja de la convocatoria para el juego, pues en la lista de viajeros compartida no apareció el nombre de Durán, quien fue reemplazado por el turco Oğuz Aydın.

Desde Turquía también aseguran que en las últimas horas los representantes de Durán recibieron una oferta por el jugador, de un equipo que aun o se conoce, que fue trasladada a los directivos del Fenerbahce. El futbolista y sus agentes esperan por la decisión que pueda tomar el conjunto turco, con el que tiene contrato de préstamo hasta finales de junio de 2026.

Lea también: Presidente de Al Nassr lanza dura crítica sobre Jhon Durán: “Afortunadamente no se quedó”

🚨 Jhon Duran için teklif geldi. Duran'ın Temsilcisi gelen teklifin ardından Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Oyuncu tarafı, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 28, 2026

En caso de alguna negociación, hay que considerar que el dueño de los derechos de Jhon Durán es el Al Nassr, club al que deberá volver cuando termine la temporada. Si la oferta es por una compra, será el equipo saudí el que tome la decisión final, y en ese caso, se rescindiría el contrato que tiene con Fenerbahce.

De momento, entra en fase de análisis la propuesta, mientras que el equipo turco necesita un triunfo este jueves ante Steua Bucarest para poder aspirar a quedar entre los primeros ocho de la Europa League y avanzar directo a la próxima ronda. De no lograrlo, corre el riesgo de caer a la fase de playoffs o, en el peor de los casos, eliminado del campeonato.