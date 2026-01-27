La Selección Colombia no jugaría su partido de despedida en Bogotá: ojo a la que sería nueva sede / Getty Iamges

Novedades de cara al cronograma de la Selección Colombia, previo a su viaje al norte del continente para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según información de El VBAR Caracol, la concentración del cuadro nacional iniciará después del miércoles 20 de mayo en la ciudad de Medellín. Los convocados se pondrán inmediatamente bajo las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo y con ello empezarán con los primeros trabajos tácticos, de cara al Mundial.

La Selección Colombia no jugaría su partido de despedida en Bogotá

La principal novedad en este cronograma llegaría por cuenta del partido de despedida de la Selección Colombia. Aunque inicialmente se detalló que tendría lugar en el Estadio El Campín, tal y como se realizó previo a Brasil 2014 y Rusia 2018, ahora sería en la capital antioqueña.

Si bien no se ha descartado por completo Bogotá, lo más probable es que sea Medellín debido a que es allí en donde adelantará sus primeros entrenamientos el seleccionado nacional. Por temas logísticos, es más sencillo.

Luego de todos estos preparativos, la Selección viajará a Guadalajara, México, ciudad que FIFA le otorgó como sede de entrenamiento y concentración para el campeonato mundial. Justamente, los trabajos de campo se llevarán a cabo en la Academia AGA de Atlas, espacio de 8.500 metros cuadrados inaugurado en septiembre del 2023.

Este escenario cuenta con seis canchas de fútbol, gimnasio, zonas de rehabilitación con tecnología deportiva y centros médicos equipados para prevención de lesiones, rehabilitación y optimización del rendimiento.

Viajes de Colombia en el Mundial 2026

Si bien la Selección Colombia estará hospedada en Guadalajara, en su primer partido del Grupo K tendrá que desplazarse hasta la capital mexicana para enfrentarse con Uzbekistán. Posteriormente, regresará a su ciudad para enfrentarse al ganador del repechaje (fecha 2) y, por último, se desplazará a Miami para medirse con Portugal.