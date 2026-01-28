Capturan en Antioquia a ciudadano mexicano pedido en extradición por secuestro agravado

Antioquia

Las autoridades capturaron en Antioquia a un ciudadano de nacionalidad mexicana que era requerido con fines de extradición por la justicia de su país, señalado por el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la información oficial, el hombre fue ubicado inicialmente en un hotel del municipio de Sopetrán. Posteriormente, fue trasladado a Medellín, donde en las oficinas de Migración se adelantaron los procedimientos correspondientes y se legalizó su captura.

La operación fue adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía General de la Nación, tras una solicitud formal de las autoridades judiciales de México.

El procedimiento se realizó el pasado 24 de enero, como parte de las acciones de cooperación internacional contra delitos de alto impacto.

Según las autoridades, el capturado es requerido por una jueza de control del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, por hechos ocurridos en febrero de 2025.

La investigación indica que presuntamente habría ordenado la privación ilegal de la libertad de dos personas con el propósito de exigir un rescate.

Las pesquisas señalan que, al no concretarse el pago exigido, las víctimas fueron asesinadas. El proceso ahora avanza dentro del trámite de extradición, en coordinación entre las autoridades colombianas y mexicanas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional y la lucha contra el crimen organizado.