Sicarios ultimaron a hombre en el barrio Chile de Cartagena: víctima tenía antecedentes

El pasado jueves 30 de abril de 2026, siendo aproximadamente a las 8:10 p.m, se presentó el homicidio de Marlon Gómez Sepúlveda, de 38 años de edad, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde fallece horas después.

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Testigos del sector manifestaron que el occiso se encontraba en vía pública, cuando fue abordado por un sujeto, quien, con arma de fuego le ocasionó las lesiones que le causaron la muerte.

Según la policía, al occiso le registran cuatro anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, amenazas y violencia intrafamiliar.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.