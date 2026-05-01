Aparatoso accidente de camioneta en la Vía al Mar dejó dos personas lesionadas en Cartagena

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la Vía del Mar, a la altura del corregimiento de La Boquilla, en la zona norte de Cartagena, donde una camioneta terminó volcada a un costado de la vía.

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El hecho quedó captado en video por personas que se encontraban en el sector. En las imágenes se aprecia cómo una camioneta Toyota de color negro, identificada con placas KDP-712, perdió el control, se salió de la carretera y recorrió varios metros antes de terminar volcada cerca de una de las bases del Viaducto, frente al sector de Los Morros.

Posteriormente, otros registros audiovisuales muestran a varios ciudadanos auxiliando a los ocupantes del vehículo, dos personas que resultaron con lesiones menores. Ambos fueron trasladados rápidamente a centros médicos para recibir atención especializada. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.

Tras el siniestro, al sitio llegaron unidades de emergencia, entre ellas una ambulancia, así como funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y agentes de la Policía de Tránsito, quienes se encargaron de atender la emergencia y regular la movilidad en la zona.

El automotor sufrió graves afectaciones, especialmente en la parte frontal, donde el parabrisas panorámico quedó completamente destruido debido a la fuerza del impacto.

Minutos después, una grúa realizó las maniobras necesarias para retirar la camioneta del lugar. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, que generó congestión vehicular durante varios minutos en este importante corredor vial.