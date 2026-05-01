Algunas personas fueron presionadas para asistir al evento de Petro en Medellín: alcalde Fico

Medellín

En su cuenta de X el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez en entregó un reporte del Puesto de Mando Unificado por la marcha del Día del Trabajo realizada en la capital antioqueña y que terminó con un discurso del presidente de Colombia Gustavo Petro.

El mandatario local asegura que grupos ilegales presionaron a algunas personas en los barrios de Medellín para que llegaran al Parque de las Luces de la capital antioqueña a acompañar el evento: “Tenemos información de que las mismas estructuras criminales han presionado a las empresas de buses de servicio público para que lleven algunos de sus miembros y personas a la marcha”.

Además, cuestionó sobre quien pagó el transporte de las personas que llegaron desde diferentes subregiones de Antioquia.“Han llegado a Medellín: 17 Chivas de los municipios de Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia, 22 buses de transporte de servicio especial del Bajo Cauca y cerca de 30 buses de servicio de transporte público colectivo de las comunas 1, 4, 13 y Altavista. Trajeron comunidades indígenas con menores de edad desde diferentes regiones de Antioquia”.

Agregó que entre las personas que llegaron a Medellín en chovas, hay comunidades indígenas con menores de edad.