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01 may 2026 Actualizado 21:08

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Medellín

Algunas personas fueron presionadas para asistir al evento de Petro en Medellín: alcalde Fico

El mandatario asegura que a la ciudad llegaron vehículos de diferentes partes del departamento e incluso buses de algunas comunas de la capital antioqueña, presuntamente algunos presionados por grupos ilegales.

Parque de als Luces marcha día del Trabajo- foto Caracol Radio

Parque de als Luces marcha día del Trabajo- foto Caracol Radio

Parque de als Luces marcha día del Trabajo- foto Caracol Radio

Medellín

En su cuenta de X el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez en entregó un reporte del Puesto de Mando Unificado por la marcha del Día del Trabajo realizada en la capital antioqueña y que terminó con un discurso del presidente de Colombia Gustavo Petro.

El mandatario local asegura que grupos ilegales presionaron a algunas personas en los barrios de Medellín para que llegaran al Parque de las Luces de la capital antioqueña a acompañar el evento: “Tenemos información de que las mismas estructuras criminales han presionado a las empresas de buses de servicio público para que lleven algunos de sus miembros y personas a la marcha”.

Además, cuestionó sobre quien pagó el transporte de las personas que llegaron desde diferentes subregiones de Antioquia.“Han llegado a Medellín: 17 Chivas de los municipios de Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia, 22 buses de transporte de servicio especial del Bajo Cauca y cerca de 30 buses de servicio de transporte público colectivo de las comunas 1, 4, 13 y Altavista. Trajeron comunidades indígenas con menores de edad desde diferentes regiones de Antioquia”.

Agregó que entre las personas que llegaron a Medellín en chovas, hay comunidades indígenas con menores de edad.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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