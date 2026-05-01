Algunas personas fueron presionadas para asistir al evento de Petro en Medellín: alcalde Fico
El mandatario asegura que a la ciudad llegaron vehículos de diferentes partes del departamento e incluso buses de algunas comunas de la capital antioqueña, presuntamente algunos presionados por grupos ilegales.
Medellín
En su cuenta de X el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez en entregó un reporte del Puesto de Mando Unificado por la marcha del Día del Trabajo realizada en la capital antioqueña y que terminó con un discurso del presidente de Colombia Gustavo Petro.
El mandatario local asegura que grupos ilegales presionaron a algunas personas en los barrios de Medellín para que llegaran al Parque de las Luces de la capital antioqueña a acompañar el evento: “Tenemos información de que las mismas estructuras criminales han presionado a las empresas de buses de servicio público para que lleven algunos de sus miembros y personas a la marcha”.
Además, cuestionó sobre quien pagó el transporte de las personas que llegaron desde diferentes subregiones de Antioquia.“Han llegado a Medellín: 17 Chivas de los municipios de Ciudad Bolívar, Dabeiba y Caucasia, 22 buses de transporte de servicio especial del Bajo Cauca y cerca de 30 buses de servicio de transporte público colectivo de las comunas 1, 4, 13 y Altavista. Trajeron comunidades indígenas con menores de edad desde diferentes regiones de Antioquia”.
Agregó que entre las personas que llegaron a Medellín en chovas, hay comunidades indígenas con menores de edad.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...