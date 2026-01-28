Capturan a uno de los más buscados del Tolima, integrante de las disidencias de Iván Mordisco

Tolima

En la vía que conduce de Villavicencio, Meta, al municipio de Paratebueno, Cundinamarca, personal de la Policía Nacional capturó a alias ‘Sobrino’, integrante de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, quien figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados en el Tolima.

De acuerdo con el coronel Nelson Eduardo Zambrano, comandante de la Policía en el Meta, mediante planes de control y solicitud de antecedentes a personas fue capturado alias ‘Sobrino’, quien es requerido por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué (Tolima), por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Alias ‘Sobrino’ es señalado de pertenecer al Estado Mayor Central de las disidencias de Mordisco, estructura que hace presencia en el sur del Tolima con el frente Ismael Ruiz.

“Este resultado es producto de los controles focalizados en corredores viales estratégicos. Seguiremos desplegando el ‘Plan Cazador’ para ubicar a personas requeridas por la justicia y prevenir la comisión de delitos en el Meta y en sus límites departamentales”, indicó el coronel Zambrano.

Alias ‘Sobrino’, al parecer, sería el presunto responsable de los homicidios de Aníbal Alape González, ocurridos el 23 de diciembre de 2023 en el cementerio de San Antonio, Tolima, y de Argemiro Cárdenas, ocurridos el 21 de enero de 2024 en el sector Vuelta de Pacho, vereda El Diamante, de este mismo municipio.

Al hombre le informaron sus derechos como persona capturada y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación judicial.