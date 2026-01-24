Ejercito lanzó operación contra Disidencias de ‘Calarcá’ en Meta: ‘Pate Palo’ objetivo principal

ORDEN PÚBLICO

En la noche, este viernes, 23 de enero en la vereda Alto de Caño Cafra, municipio de Vista Hermosa (Meta), tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11 de la Fuerza de Tarea Omega se enfrentaron con integrantes de las Disidencias de ‘Calarcá’, Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Marco Aurelio Buendía.

La operación según conoció Caracol Radio, tenía como objetivo la neutralización del cabecilla conocido como alias ‘Pate Palo’, integrante de la facción criminal liderada por alias Calarcá.

Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional de Colombia entregue un parte sobre los resultados obtenidos como producto de las operaciones adelantadas en esa zona del departamento del Meta.

Noticia en desarrollo...