Neutralizan a dos supuestos integrantes de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Vista Hermosa, Meta

Justicia

El Ejército Nacional confirmó que, en desarrollo de operaciones militares en el municipio de Vista Hermosa (Meta), fueron neutralizados dos integrantes de la comisión de seguridad de alias ‘Pate Palo’, cabecilla de la estructura criminal Marco Aurelio Buendía del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño, conocido como de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Entre los neutralizados se encuentra alias ‘La Gorda’, señalada como jefe de seguridad de alias ‘Pate Palo’, cabecilla de la Estructura Marco Aurelio Buendía, facción del GAO-r, conocida como la facción de alias Calarcá, responsable de múltiples acciones delictivas en el suroriente del país.

Las operaciones militares fueron desarrolladas por tropas del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento n.º 11, de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 11, unidades orgánicas de la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional, que adelantaron operaciones militares sostenidas en la vereda Alto Caño Cafra, municipio de Vista Hermosa.

La operación se desarrolló con el apoyo de la inteligencia del Ejército Nacional y el trabajo conjunto con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación.

“En el área de operaciones se logró la incautación de importante material de guerra y apoyo logístico, entre ellos un fusil calibre 5.56 milímetros, cuatro proveedores metálicos, 144 cartuchos de munición del mismo calibre, un equipo de campaña, una batería y cargador de radio, así como una planta eléctrica, elementos que fortalecían el accionar armado de esta estructura ilegal”, informó el Ejército Nacional.