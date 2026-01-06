Sector turístico de Cartagena se beneficia con permisos de circulación nocturna

Con el firme compromiso de fortalecer la movilidad segura y la competitividad del sector turístico durante la temporada más importante del año, como parte de la visión de gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz; más de 30 empresas del sector turístico y más de 150 motociclistas han sido beneficiados con el permiso especial de circulación nocturna para colaboradores que utilizan motocicleta como medio de transporte.

Esta iniciativa, liderada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y en articulación con la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, tiene como objetivo garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores del sector hotelero, gastronómico, de bares, restaurantes y servicios vinculados al turismo que culminan sus jornadas laborales en horarios nocturnos, además de garantizar un ahorro al bolsillo de quienes laboran en este sector.

El permiso, que autoriza la circulación entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m., ha sido implementado como medida estratégica para facilitar el retorno de los empleados a sus hogares, reducir los costos asociados al transporte y contribuir a una mejor calidad de vida para quienes sostienen la experiencia turística en la ciudad. Este beneficio estará vigente hasta el 24 de enero de 2026.

Proceso y requisitos

Los permisos fueron otorgados tras un proceso de registro virtual realizado por las empresas del sector ante el DATT, donde se consignaron los datos del personal, la documentación laboral y las placas de las motocicletas que cumplen con los requisitos estipulados por la normativa vigente.

Los motociclistas beneficiados deberán portar el permiso digital durante los horarios autorizados y cumplir con las restricciones de pico y placa asociadas a su vehículo.

La implementación de este permiso ha sido recibida con gran aceptación por parte del sector productivo. Las empresas beneficiadas reportan una significativa mejora en la logística de transporte de sus empleados, asegurando que estos puedan llegar de forma segura y eficiente a sus hogares al finalizar sus turnos nocturnos.

“Este beneficio ha tenido repercusiones positivas, tanto en calidad de vida como en la economía de esos 150 motociclistas que representan igual número de hogares, teniendo en cuenta que pueden llegar a altas horas de la noche a sus lugares de destino luego de culminar su jornada laboral”, dijo José Ricaurte, director del DATT.

Por su parte, Sergio Hernández, trabajador de Grupo Heroica y beneficiario de la medida implementada por el Distrito, dijo que: “nuestro equipo de Gestión Humana nos pidió unos datos, unos requisitos y, la verdad, todo fue muy rápido”.