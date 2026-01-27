Se conocen los valores de las carreras mínimas para taxis y buses en la ciudad de Santa Marta/ Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP)

Se conoció el aumento de la tarifa de transporte para taxis y buses de servicio público para este 2026, el cual ya se encuentra en vigencia. Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad a Caracol Radio, la tarifa de buses es de $2.950, mientras que las que cuentan con el servicio de aire acondicionado quedó en $3.050 pesos. Para el caso de los taxis la tarifa mínima será de $8 mil 600 pesos.

“El decreto empieza a regir a partir de su publicación, lo que viene ahora es un proceso, es entrar en la calibración de los taxímetros, publicidad. Hay que hacer unas adecuaciones como el cambio de las calcomanías”, precisó el secretario de Movilidad, Fidel Castro.

Sobre las tarifas preferenciales a los estudiantes de colegios y universidades se conoció que, si bien estas no están en vigencia, desde el Distrito se viene trabajando para adquirir el presupuesto.

“En este momento no la tenemos establecidas por razones de presupuesto, sino que la secretaría de educación hace la contratación de transporte escolar, y a través de él les presta el servicio a estudiantes de algunas instituciones educativas”, puntualizó.

Como requisito indispensable se conoció que los vehículos que prestan el servicio de transporte público colectivo porten la calcomanía correspondiente a los nuevos valores en un lugar visible para los usuarios.