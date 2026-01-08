¿Cómo quedaron las tarifas de taxis en 2026?: Así quedó la mínima y el recargo nocturno en Colombia

¿Cómo quedaron las tarifas de taxis en 2026?: Así quedó la carrera mínima y las tarifas en Colombia

Cada año trae cambios significativos en la economía de Colombia, pues además de haber un incremento en el salario mínimo, distintos productos y servicios también aumentan.

Uno de los montos que cada año tiene incremento es el del transporte como buses y taxis. Si bien cada municipio es el encargado de definir sus propios incrementos, las principales capitales del país ya empezaron a publicar los valores establecidos para este 2026.

Si bien el incremento de las tarifas para las carreras mínimas en el país cambian en cada ciudad, algunas de estas ya han hecho públicas cómo quedaron en 2026.

Tarifa de taxis en Armenia 2026

En la ciudad de Armenia, la carrera mínima de taxi quedó establecida en $6.600 COP.

Tarifa de taxis en Bucaramanga 2026

Por otro lado, el director del Área Metropolitana de Bucaramanga, John Manuel Delgado confirmó que tras una reunión el pasado lunes 5 de enero, con los entes correspondientes, se lograron establecer los precios para 2026.

Esta nueva tarifa aplicará en los cuatro municipios del área metropolitana: Piedecuesta, Girón, Bucaramanga, Floridablanca. Este orden de ideas, queda de la siguiente manera

Carrera mínima: $9.100

Carrera mínima con recargo nocturno: $10.200

recargo nocturno: Carrera mínima aeropuerto: $21.000

En este orden de ideas, el aumento fue del 16.6% en comparación con el año anterior , ya que la tarifa aumentó $1.300 COP

Tarifa de taxis en Tunja 2026

En la cuidad de Tunja, la carrera mínima se fijó e $5.800 COP, acompañado de un costo inicial de $2.900 COP. Es importante tener en cuenta que el recargo nocturno es de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Recargo nocturno y dominical: $800 COP

$800 COP Unidad: cada 100 metros a $120

cada 100 metros a $120 Servicio puerta a puerta: recargo de $1.800 COP

recargo de $1.800 COP Recargo por llamada: $600

$600 Recargo por recoger o dejar en el Terminal de Transporte: $600

Tarifa de taxis en Ibagué 2026

En la ciudad de Ibagué se presentaron importantes aumentos, en el que la carrera mínima quedó establecida en $6.600 COP. Por otro lado, el banderazo quedó en $4.500 COP y el kilómetro recorrido costará $1.700 COP.

Recargo nocturno: $1.000 COP

$1.000 COP Domingos y festivos : $850

: $850 Servicios solicitados por plataformas: $800

Carrera mínima de taxis en Cali 2026

Por medio del Decreto 1084 de 2025, en el Valle del Cauca la carrera mínima quedó en $7.100 COP, el banderazo en $3.700 COP. Cabe mencionar que el recargo nocturno para esta ciudad aplica desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Unidad : cada 80 metros costará $150

: cada 80 metros costará $150 Recargo nocturno: $1.800 COP

Desde las alcaldías informan que estos incrementos se hacen con el fin de equilibrar el ingreso de los conductores con los costos actuales en operación, teniendo en cuenta el aumento de precio de los insumos y los combustibles que han presentado alzas considerables.

Durante los próximos días, se espera que otras ciudades anuncien el aumento de las tarifas para las carreras de taxis.