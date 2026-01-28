Alertan por bandera del ELN en una vía de Puerto Libertador, sur de Córdoba. Foto: cortesía Cordoberxia.

Montería

La Fundación Cordoberxia, organización defensora de derechos humanos de Córdoba, alertó por la aparición de una bandera del ELN en plena vía del municipio de Puerto Libertador, sur del departamento. El hecho se habría conocido el pasado 27 de enero.

A través de la red social X, Cordoberxia expresó: “acción urgente: ayer (27 de enero), al costado de la vía que conecta al municipio de Puerto Libertador con el corregimiento de Puerto Belén, entre otros, fue vista por transeúntes una bandera alusiva al ELN. ¡Gran preocupación!”, precisó la organización.

Le puede interesar en Caracol Radio: Córdoba: comunidades alertan por demoras en obra que busca controlar erosión en el río Sinú

Asimismo, lanzó el interrogante: “¿Está el ELN en Córdoba?”. Al tiempo, instó a las autoridades departamentales y al Ministerio de Defensa para que se verifique la situación en esta sección del país.

Tras lo expuesto, Caracol Radio consultó con la Policía de Córdoba, donde informaron que un grupo de inteligencia estaría al frente del caso, pues han insistido en que en el departamento solo habría presencia del grupo armado organizado Clan del Golfo.