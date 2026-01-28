Alerta Roja en el Hospital San Rafael de Tunja por sobreocupación

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja está en alerta roja por sobreocupación que afecta la operación. Foto | Caracol Radio

Tunja

El Hospital Universitario de Tunja, el más importante del departamento de Boyacá declaró la alerta roja por sobreocupación que afecta la operación, se encuentra en vulnerabilidad funcional, sin disponibilidad física en los servicios de atención de partos, unidad de cuidado intensivo neonatal y salas de cirugía.

Mediante una Resolución el gerente de la entidad, Germán Francisco Pertuz advierte que el servicio de atención de partos opera al 275% de su capacidad, la unidad de cuidado intensivo neonatal está al 152%, con cinco pacientes pediátricos en espera de ingreso y las salas de cirugía atienden actualmente a 12 pacientes, superando su límite técnico.

El hospital hace un llamado urgente a los prestadores de servicios de salud públicos y privados del departamento de Boyacá para coordinar esfuerzos y mitigar el impacto de esta crisis asistencial.